Репродуктолог назвал самый удачный месяц для планирования беременности

Акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева объяснила, в какой период женщине лучше планировать беременность. Также она рассказала, в какой ситуации лучше отложить эти планы, написал портал «Ридус».

Как считает специалист, самым удачным временем года для беременности является осень, а именно — сентябрь.

«Если говорить об идеальном времени для зачатия, то это, скорее, начало осени — сентябрь, потому что за лето все отдохнули, набрались здоровья, наелись фруктов, овощей, зелени. Словом, все то, что положительно влияет на эмоциональное здоровье и репродуктивное тоже», — подчеркнула Калоева.

По ее словам, если у женщины есть лишний вес или даже ожирение, сперва нужно привести массу тела в норму. В течение беременности килограммы то прибавляются, то уходят. Это тяжело для здоровья будущей матери. Помимо прочего, если женщина переболела вирусным заболеванием, важно выдержать паузу и планировать зачатие на следующий цикл.

В случае, когда речь идет о коронавирусной инфекции, необходимо ждать три месяца. Женщине, которая делала компьютерную томографию или рентген-исследование, следует выдержать паузу в один месяц.