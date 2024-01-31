Здоровье 31 января 2024, 14:08 Репродуктолог Колода рассказала, что частые походы в баню могут нарушить фертильность и помешать зачатию ребенка

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Врач-репродуктолог, медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода в беседе с «Газетой.Ru» назвала факторы, которые негативно влияют на фертильность в зимнее время.

По словам специалиста, помешать зачатию ребенка могут частые переохлаждения и походы в баню. Кроме того, негативное влияние на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин оказывают хронические воспаления по типу цистита, пиелонефрита, сальпингоофорита.

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«Обычно это происходит на фоне снижения иммунитета, выраженное переохлаждение — это один из факторов риска активизации хронических воспалительных процессов», — добавила медик.