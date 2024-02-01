Здоровье 01 февраля 2024, 14:48 Репродуктолог Колода: частое употребление алкоголя чревато повышением фрагментации ДНК сперматозоидов

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Регулярное употребление алкоголя чревато для мужчин повышением фрагментации ДНК сперматозоидов из-за окислительного стресса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог Юлия Колода.

Этот процесс, как заметила врач, может негативно повлиять на состояние здоровья будущего ребенка.

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Что касается женщин, иногда употребляющих спиртные напитки, проблем с наступлением беременности может и не возникнуть. Однако после ее наступления алкоголь желательно полностью исключить из-за возможных нарушений эмбрионального развития, добавила Колода.