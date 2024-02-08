Здоровье 08 февраля 2024, 15:37 Репродуктолог Каменская рассказала, что мужчина способен зачать ребенка на протяжении всей жизни

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В отличие от женщин детородный возраст у мужчин практически не ограничен. Об этом «ТСН 24» рассказала репродуктолог медицинского центра «Альфскрин» Юлия Каменская.

По ее словам, способность к зачатию у мужчин есть почти на протяжении всей жизни. Но с возврастом у них снижается уровень мужского гормона тестостерона. По этой причине может угасать и половое влечение, к тому же ухудшается качество сперматозоидов.

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«Мужчина может продлить репродуктивный период внимательным отношением к своему здоровью. Отказаться от курения, приема алкогольных напитков, увеличить физическую активность, питаться полезными продуктами, полноценно отдыхать», — отметил врач.

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