Репродуктолог Камалова рассказала об опасности стресса для репродуктивной функции

Репродуктолог Ксения Камалова рассказала, что стресс может привести к бесплодию. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По данным РИА ФАН, стресс нарушает гормональный фон, а также истощает надпочечники. Врач посоветовала избегать стрессовых ситуаций и не забывать во время отдыхать, особенно, во время беременности. Это важно, чтобы не возникло осложнений.

«Не забывайте про правильное рациональное, сбалансированное по белка, жирам и углеводам питание. Ни в коем случае не голодайте и не используйте экстремальные диеты», — заключила Камалова.

Ранее репродуктолог Елена Дедова рассказала, что невозможность зачать ребенка в некоторых случаях может быть связана с так называемым психологическим бесплодием. Она подтвердила, что такая ситуация может возникнуть на фоне стресса.

Врач призвала пары, планирующие беременность, не стесняться обращаться к специалистам. По ее словам, повышение гормонов стресса влечет за собой сбой во всей гормональной системе, в результате чего даже половые гормоны могут начать «работать неправильно».