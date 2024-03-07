Здоровье 07 марта 2024, 16:55 Репродуктолог Ильина: газировка грозит снижением фертильности у мужчин и женщин

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Употребление газированных напитков способно снизить фертильность у мужчин и женщин и уменьшить вероятность успешного зачатия ребенка. Об этом сообщила врач-репродуктолог Анна Ильина в беседе с Life.

По словам специалиста, даже одна банка сладкой газировки или энергетика в день может негативно повлиять на фертильность. Также такие напитки нередко приводят к развитию метаболического синдрома и увеличению веса, что провоцирует бесплодие.

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«Нужно избавиться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни — ввести в ежедневную рутину умеренные физические нагрузки, следить за наличием достаточного количества фруктов и овощей в рационе», — посоветовала Ильина будущим родителям.