Здоровье 15 декабря 2023, 15:46 Репродуктолог Дементьева: процедура ЭКО не навредит здоровью малыша

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Существует миф, что процедура экстракорпорального оплодотворения может навредить здоровью малыша. Это совершенно не так, сообщила врач-репродуктолог Виктория Дементьев сайту «Страсти».

По словам специалиста, процедура не добавляет отдельных рисков для организма и развития детей. Здоровье малышей, появившихся на свет с помощью ЭКО, может несколько отличаться от общей популяции только из-за хронических болезней матери.

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Врач отметила, что такая процедура не всегда оправдана. Так, при различных вариантах эндокринного бесплодия с нормальными показателями овариального резерва можно обойтись гормональной терапией, сообщили «Дни.ру».