Здоровье 19 апреля 2024, 13:33 Репродуктолог Апохилин рассказал, что у мужчин старше 35 лет бывают проблемы с зачатием

Читать 360tv в

Мужской репродуктолог Олег Апохилин в беседе с изданием «Страсти» указал на проблемы с зачатием ребенка среди мужчин старше 35 лет. Как пояснил специалист, если отец старше указанного возраста, у женщины возрастает риск выкидыша, а у ребенка — различных заболеваний.

Со словами медика согласилась и врач-гинеколог Меланя Маилян. Она отметила, что возраст и матери, и отца влияют на возможность рождения здорового малыша.

Реклама

«Донорами спермы могут стать мужчины только до 35 лет. И это не просто так! С возрастом качество спермы ухудшается», — процитировал сайт kp.ru Маилян.

Именно в возрастном промежутке 18-35 лет у мужчин происходит репродуктивный пик, где больше всего здоровых сперматозоидов.