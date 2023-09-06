Здоровье 06 сентября 2023, 17:35 Репродуктолог Анна Мгоян: осложнения при ЭКО могут быть связаны с гормональной стимуляцией

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Главные осложнения при проведении ЭКО могут быть связаны с гормональной стимуляцией и извлечением яйцеклеток. Об этом рассказала врач-репродуктолог Анна Мгоян, передала «Вечерняя Москва».

Некоторые женщины могут столкнуться с индивидуальной непереносимостью препаратов. Также осложнения могут возникнуть во время наркоза при получении яйцеклеток.

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Репродуктолог отметила, что ЭКО увеличивает риск многоплодной беременности, если в матку перенесли сразу два эмбриона. Однако такая беременности сопряжена с высоким риском преждевременных родов.