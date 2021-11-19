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    19 ноября 2021, 01:24

    Врач рассказал, какие продукты полезны для мужской репродуктивной системы

    Уролог Моисеенко посоветовал мужчинам есть орехи для поддержания репродуктивной системы

    Арина Бобкова

    На мужской репродуктивной системе может негативно сказываться изменение образа жизни и рациона питания. Если мужчина в ближайшее время планирует стать отцом, если стоит соблюдать определенную диету. Таким мнением поделился врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко в беседе с «Известиями».

    Врач рассказал, какие продукты полезны для мужской репродуктивной системы

    Орехи способны стимулировать выработку сперматозоидов и тестостерона. К этому списку стоит также отнести семена тыквы. В этих продуктах содержится достаточное количество цинка, который крайне полезен для мужчин. Также стоит разнообразить рацион бананами. Помимо цинка они содержат витамины группы В, витамины А и С. Также в их составе содержится магний.

    «Спаржа содержит большое количество витамина С, который защищает сперматозоид от негативного воздействия, положительно влияет на мужское здоровье и улучшает качество и количество спермы», — объяснил врач.

    Он также порекомендовал употреблять томаты, так как в их кожуре есть ликопин. Кроме того, не лишними станут и молочные продукты благодаря содержанию в них кальция.