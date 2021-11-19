Врач рассказал, какие продукты полезны для мужской репродуктивной системы

На мужской репродуктивной системе может негативно сказываться изменение образа жизни и рациона питания. Если мужчина в ближайшее время планирует стать отцом, если стоит соблюдать определенную диету. Таким мнением поделился врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко в беседе с «Известиями».

Орехи способны стимулировать выработку сперматозоидов и тестостерона. К этому списку стоит также отнести семена тыквы. В этих продуктах содержится достаточное количество цинка, который крайне полезен для мужчин. Также стоит разнообразить рацион бананами. Помимо цинка они содержат витамины группы В, витамины А и С. Также в их составе содержится магний.

«Спаржа содержит большое количество витамина С, который защищает сперматозоид от негативного воздействия, положительно влияет на мужское здоровье и улучшает качество и количество спермы», — объяснил врач.

Он также порекомендовал употреблять томаты, так как в их кожуре есть ликопин. Кроме того, не лишними станут и молочные продукты благодаря содержанию в них кальция.