Здоровье 19 января 2023, 13:40 Рентгенолог Рахманов посоветовал не вправлять самостоятельно сломанный нос

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Рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, почему ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вправить сломанный нос. По словам медика, человек своими действиями может нанести вред.

После такого вправления кости могут срастись неправильно, и придется в любом случае обращаться за помощью к врачам.

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«В принципе, нос восстанавливается, проходимость, раковины, перегородки. Но если все далеко зайдет, то это длительный процесс. А если сначала сразу быстро и правильно сделали с первого раза, то вообще следов не остается», — отметил медик.

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При этом Рахманов заметил, что после травмы и лечения сломанный нос ничем не будет отличаться от обычного.