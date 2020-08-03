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    03 августа 2020, 20:10

    Рентгенолог предупредил об опасности КТ-исследований при диагностике COVID-19

    Артур Блянихов

    Руководитель отдела развития качества научно-практического центра медицинской радиологии департамента здравоохранения Москвы Виктор Гомболевский предупредил РИА ФАН об опасности компьютерной томографии.

    Отмечается, что доза облучения, которому подвергается организм человека при КТ, гораздо выше, чем при проведении флюорографии.

    «В нашей стране считается нормой, когда человек, проходящий то или иное обследование с помощью рентгеновских лучей в профилактических целях, получает совокупную дозу до 1 миллизиверта в год (следует также напомнить, что житель, скажем, Москвы, получает из окружающей среды в среднем около 3 мЗв в год) — однако убедительных исследований, подтверждающих безопасность этой „красивой цифры“, к сожалению, нет», — обратил внимание специалист.

    Эта дозировка актуальна при проведении профилактических исследований, когда человек ни на что не жалуется и просто хочет провериться. Если же КТ делается с конкретной целью, то результаты учитываются отдельно.

    «Сейчас ситуация происходит такая: если человек получил дозу облучения больше 500 миллизивертов, у него обязательно нужно взять анализ крови и посмотреть, что происходит с его лейкоцитами и лимфоцитами», — добавил эксперт.

    Новости SMI.FM