Рентгенолог предупредил об опасности КТ-исследований при диагностике COVID-19

Отмечается, что доза облучения, которому подвергается организм человека при КТ, гораздо выше, чем при проведении флюорографии.

«В нашей стране считается нормой, когда человек, проходящий то или иное обследование с помощью рентгеновских лучей в профилактических целях, получает совокупную дозу до 1 миллизиверта в год (следует также напомнить, что житель, скажем, Москвы, получает из окружающей среды в среднем около 3 мЗв в год) — однако убедительных исследований, подтверждающих безопасность этой „красивой цифры“, к сожалению, нет», — обратил внимание специалист.

Эта дозировка актуальна при проведении профилактических исследований, когда человек ни на что не жалуется и просто хочет провериться. Если же КТ делается с конкретной целью, то результаты учитываются отдельно.

«Сейчас ситуация происходит такая: если человек получил дозу облучения больше 500 миллизивертов, у него обязательно нужно взять анализ крови и посмотреть, что происходит с его лейкоцитами и лимфоцитами», — добавил эксперт.