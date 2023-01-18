Здоровье 18 января 2023, 12:57 Рентгенолог Алексей Рахманов рассказал о симптомах перелома носа

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Нос — довольно хрупкий орган человеческого тела и сразу после удара начинает кровоточить, но ряд симптомов говорит о переломе и требует медицинской помощи. Об этом News.ru рассказал врач-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов.

По его словам, насторожиться нужно, если появились затруднения дыхания, отек и сильная боль. Первым делом при травме носа нужно приложить к месту ушиба или удара холод и обратиться к врачу.

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«В первую очередь [симптомами перелома носа являются] деформация носа, кровотечение, боль, естественно. <…> В любом случае будет трудно дышать из-за отека. Облегчить [симптомы поможет] любой доступный холод. Зимой — снег. Либо охлаждающий пакет, лед, что угодно из морозилки — мясо, овощи», — посоветовал врач.

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С переломом носа нужно обращаться к травматологу или хирургу. Они назначает рентген, КТ или другие необходимые анализы. При необходимости может потребоваться консультация лора.