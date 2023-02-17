17 февраля 2023, 00:22
Ремонт в женском и детском корпусе чувашской психбольницы завершили
В Республиканской психиатрической больнице Чувашии обновили корпус женской и детской психиатрии. Его открыли после ремонтных работ, сообщил Infox.ru.
Ремонтировать корпус начали в июне 2022 года. Данное отделение является единственным в республике, которое специализируется на детской психиатрии.
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Для организации приобрели и установили новейшее оборудование. Теперь там вновь начнут проводить индивидуальные и групповые занятия усилиями медицинского психолога, логопеда и психотерапевта.
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