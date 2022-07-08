Ремонт начался в городской больнице Нового Уренгоя

Ремонт ЛОР-отделения и дневного стационара идет в городской больнице Нового Уренгоя. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Уточняется, что ремонтные работы повысят противопожарную безопасность, требования к которой ужесточил Роспотребнадзор. После этого обновят и остальные отделения учреждения.

«Текущий ремонт также ждет перинатальный центр, подсобные помещения поликлиники № 2, рентген-отделение, кардиологию, отделение медицинской реабилитации», — рассказал главный врач больницы Кирилл Трапезников.