Здоровье 01 апреля 2024, 13:44 Рекордным по числу проведенных трансплантаций донорских органов в Петербурге стал 2023 год

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За прошедшие 10 лет количество операций по пересадке донорских органов выросло в Петербурге в семь раз. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал зампредседателя Комитета по здравоохранению Алексей Терешин.

Он отметил, что пока рекорд по количеству трансплантаций побил прошлый год. Врачи провели 211 таких операций. Хотя в 2013 году пересадок органов было всего 32.

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«А уже в этом году за неполные три месяца сделано почти 60 трансплантаций, причем 10 из них — это трансплантация сердца. По прогнозам, мы можем делать до 250-300 трансплантаций в год», — подчеркнул Алексей Терешин.

Он добавил, что на данный момент в листе ожидания 792 человека. Причем более 85% пациентов ждут новую печень. На втором месте — сердце, на третьем — легкое.

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