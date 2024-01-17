Здоровье 17 января 2024, 10:52 Рекордный всплеск заболеваемости коклюшем произошел в России «Коммерсант»: всплеск заболеваемости коклюшем в РФ объяснили миграцией РИА «Новости»

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В России в 2023 году произошел рекордный рост заболеваемости коклюшем. Только с января по октябрь в стране зафиксировали 27,8 тысячи случаев заражения. Врачи связали это с предубеждениями о вакцинации и неконтролируемой миграцией, сообщил «Коммерсант».

Заболеваемость увеличивалась постепенно, но в прошлом году произошел ее всплеск. Если в 2021 году коклюш диагностировали 1,1 тысячи раз, в 2022 году выявили 3,1 тысячи случаев, то по итогам 10 месяцев прошлого года, по подсчетам Росстата, зафиксировали 27,8 тысячи заражений. Это рекордный показатель, по меньшей мере, за последние шесть лет.

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Сервис «Справочник врача» провел опрос среди 1316 специалистов. Почти четверть из них, 24,5%, оценили обстановку по коклюшу в своем регионе как напряженную, столько же — как спокойную. Еще 29,9% заявили об умеренной заболеваемости, 2,3% — о критической.

Чаще всего, в 34,5% случаев, доктора объясняли распространение болезни усиленной пропагандой движения антипрививочников. На втором месте среди причин — неконтролируемая миграция. Ее указали 30,2% респондентов. Еще 12,8% заявили, что люди в целом недостаточно осведомлены о важности вакцинации.

Коклюш особенно опасен для младенцев, заявил педиатр Александр Атапин. Возбудитель заболевания, бактерия Борде-Жангу (Bordetella pertussis), передается воздушно-капельным путем.