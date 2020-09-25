Рекордный прирост пациентов с пневмонией зафиксировали в Саратовской области

Количество человек с внебольничной пневмонией резко выросло в Саратовской области за прошедшую неделю. Прирост госпитализированных пациентов составил около 75%.

Об этом сообщила руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19, пишет РИА «Новости».

За прошедшую неделю зарегистрировано пневмоний более 1,6 тысячи, это высокая цифра впервые — мы в июле не имели таких цифр — и прирост на 75% выше предыдущих четырех недель, которые мы всегда анализируем Ольга Кожанова Руководитель регионального Роспотребнадзора

Она добавила, что основной рост наблюдается в возрастной группе от 40 до 64 лет, на них приходится почти половина случаев.

«Это наше активное население, которое работает, посещает места общего пользования, <…> более 80% [пациентов] отмечают, что не носят маску либо носят маску непостоянно, не могут отметить, где они инфицировались, и, безусловно, не обращают внимания на соблюдение социальной дистанции», — пояснила Кожанова.

По мнению министра здравоохранения области Олега Костина, прирост связан с «нигилизмом» со стороны населения. Он подчеркнул, что нельзя расслабляться в преддверии второй волны коронавирусной инфекции.

«Мы не сумели сориентировать население, что нельзя все скидывать до купальников и идти в атаку, как это произошло сейчас. Поэтому вот это нарастание связано исключительно с нигилизмом к самой сути и природе этой инфекции», — заключил он.

В Москве также фиксируется прирост заражений коронавирусом. Он плавно начался в сентябре. В столицу вернули часть ограничений.