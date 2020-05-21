Рекордное количество случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ.

По его словам, организация следит за тем, чтобы все медицинские сотрудники и пациенты не остались без средств индивидуальной защиты. ВОЗ уделяет особое внимание сохранению поставок.

На 20 мая в мире зарегистрировано 4 789 205 случая заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 318 789 человека, 2621 из них - за последние сутки.

Северная и Южная Америки находятся на первом месте по количеству зараженных, на втором — Европа, на третьем — Восточно-Средиземноморский регион.

В рейтинге отдельных стран лидирует США — 1 477 459 зараженных. На втором месте Россия (308 705), на третьем — Бразилия (254 220). Далее следуют Великобритания (248 822), Испания (232 037), Италия (226 699), Германия (176 007), Турция (151 615), Франция (140 959) и Иран (124 603).