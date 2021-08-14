Рекордная смертность. Жертвами ковида в России за сутки стали 819 человек

За минувшие сутки от ковида в России скончались 819 человек. Это новый максимум по смертности за все время пандемии. Всего в стране умерли 169 683 заразившихся, сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки в стране коронавирус подтвердился еще у 22 144 человек. Общее число всех когда-либо заразившихся достигло 6 579 212. Из них 5 867 890 выздоровели. За пятницу из больниц выписали 19 550 пациентов.

Больше всего заражений за прошедший день выявили, как всегда, в Москве. Там положительный результат теста получили 2317 человек. Накануне столичные власти ослабили в городе ограничения. Теперь переводить сотрудников на удаленку необязательно, а еще можно свободно посещать зоопарки. Санкт-Петербург — на второй строчке. В городе на Неве коронавирус подтвердился у 1823 человек. В Подмосковье выявили 1307 случаев.

Ранее у одного из жителей Москвы, который еще в феврале привился «Спутником V», обнаружили рекордный титр антител. Москвич рассказал, что ковида у него не было и вообще в своей жизни он почти никогда не болел.