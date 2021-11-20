Рекорд смертности повторился за минувшие сутки в России

В России 20 ноября зафиксировали 37 120 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 9 294 188.

Как сообщил оперштаб, в Москве заразились 3239 человек. Из них 974 попали в больницу.

Скончались от инфекции 1254 человека — это повторение рекорда смертности. В результате общее количество смертей по всей России достигло 262 843.

Выздоровели к этому дню 7 992 426 человек. Из них за минувшие сутки — 36 172 человека.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко отметил, что в России всплеск заболеваемости СОVID-19 начал спадать. По словам ученого, если тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то специалисты смогут сделать вывод об улучшении эпидемической ситуации. Однако, как подчеркнул Бутенко, сейчас нельзя точно сказать, когда всплеск заболеваемости полностью спадет.