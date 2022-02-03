Рекорд по зараженным коронавирусом за зиму зафиксировали 3 февраля

Наибольшее количество заразившихся коронавирусом за зиму зафиксировали 3 февраля. Оперштаб поделился информацией о 155 768 новых выявленных случаях.

Также 3 февраля госпитализировали 17 792 человека, выздоровели 53 724 человека — что на 10,9% больше, чем 2 февраля.

Эти данные поступают из оперштаба официально каждый день. Больше всего заболевших традиционно наблюдается в Москве — там диагноз COVID-19 поставили 26 904 пациентам, в больницы увезли 12 359 человек. За день в столице умерли 76 человек.

Второе место в антирейтинге заболевших занял Санкт-Петербург с 21 234 заразившимися коронавирусом, на третьем расположилась Московская область — там 8721 новый случай.

В Московской области с начала пандемии сделали 15 574 373 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре предсказали, что будет происходить с коронавирусом в дальнейшем. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что некоторое время прирост заболевших все еще будет продолжаться — по-разному в разных регионах.

Профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов предположил, что количество выявляемых случаев заражений должно стать меньше к лету.