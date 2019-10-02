Рекорд по количеству принятых на работу врачей установили в Раменском

Рекордное количество врачей было принято на работу в течение одного месяца в Раменской ЦРБ — 29 специалистов. По окончании периода летних отпусков ряды сотрудников больницы пополнили, в том числе, 16 молодых специалистов, четверо из которых в 2017 году были направлены в ординатуру, а теперь приняты на работу в рамках целевой квоты.

Уже приступили к выполнению своих обязанностей: 7 терапевтов; 5 педиатров; 4 невролога; 3 акушера-гинеколога; 3 стоматолога; 2 эндокринолога (1 из них детский); 1: рентгенолог, офтальмолог, нейрохирург, кардиолог, врач УЗИ.

«Врачи участковой службы — передовой край всей системы медицинской помощи. Обеспечение доступности первичной помощи для населения, укомплектованность медицинских организаций специалистами высокого уровня — важнейшая задача, для выполнения которой в Московской области действует развитая система поддержки молодых специалистов: программа „Земский доктор“, социальная ипотека для врачей, губернаторская ежемесячная доплата, целевое обучение в медицинских вузах», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Мухтасарова добавила, что принимаемые регулярные меры позволяют не только обеспечить доступной и качественной медицинской помощью жителей Подмосковья, но и поднять престиж профессии, привлечь в медицинские вузы талантливых молодых людей, то есть заложить основы кадрового потенциала Подмосковья.

К Раменской ЦРБ прикреплено более 235 тысяч человек. В составе учреждения: 4 участковые больницы, 7 поликлиник, 15 амбулаторий, 35 фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинскую помощь населению оказывают более 600 врачей и порядка 1300 сотрудников среднего звена.

128 из врачей Раменской ЦРБ имеют высшую квалификационную категорию, 3 врача имеют звание «Заслуженный врач РФ», 2 — «Заслуженный работник здравоохранения РФ» и 23 врача являются заслуженными работниками здравоохранения Московской области.