Россиянам назвали самые бесполезные рекомендации врачей

Назначение врача промывать нос морской водой, а также укреплять иммунитет витаминами и БАД, является бесполезной рекомендацией. Об этом агентству «Прайм» рассказал врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

По словам медика, дорогостоящая морская вода во флаконах на самом деле представляет собой обычный солевой раствор, который легко приготовить дома с незначительными финансовыми затратами.

Также доктор рассказал, что рекомендация принимать витамины и БАД является бесполезной, поскольку здоровый человек при хорошем питании не нуждается в их приеме.

Физиотерапия, по мнению Серебрянского, также бесполезная процедура, так как имеет исключительно эффект плацебо.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», — заключил Серебрянский.

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