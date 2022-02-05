Россиянам назвали самые бесполезные рекомендации врачей
Врач Серебрянский назвал топ-3 самых бесполезных назначения коллегами пациентам
Назначение врача промывать нос морской водой, а также укреплять иммунитет витаминами и БАД, является бесполезной рекомендацией. Об этом агентству «Прайм» рассказал врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.
По словам медика, дорогостоящая морская вода во флаконах на самом деле представляет собой обычный солевой раствор, который легко приготовить дома с незначительными финансовыми затратами.
Также доктор рассказал, что рекомендация принимать витамины и БАД является бесполезной, поскольку здоровый человек при хорошем питании не нуждается в их приеме.
Физиотерапия, по мнению Серебрянского, также бесполезная процедура, так как имеет исключительно эффект плацебо.
«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», — заключил Серебрянский.
Ранее россиянам рассказали о симптомах, которые могут свидетельствовать о раке желудка. В их числе отвращение к мясу.