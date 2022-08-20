Рекомендательный масочный режим ввели в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Татарстану рекомендовало жителям носить защитные маски в транспорте, общественных местах и на работе в связи с ухудшением эпидемической обстановки и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом РИА «Новости» рассказала глава регионального ведомства Марина Патяшина.

По ее словам, масочный режим рекомендован всем татарстанцам, а не только лицам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями.

«Рекомендуем носить маски при посещении учреждений социального обслуживания и медицинских организаций, в коллективах по месту работы и учебы, на объектах транспорта и общественных местах», — сказала она.

Патяшина уточнила, что кабмин республики уже внес изменение в постановление, рекомендовал масочный режим более широкому кругу жителей региона.

«Рост вызван мутацией вируса. Коронавирусная инфекция быстро распространяется, число заболевших увеличится», — пояснила Патяшина.

Ранее масочный режим на массовых мероприятиях и в закрытых помещениях вернули в Республике Бурятия.