Рекламу табака назвали главной причиной курения школьников

Реклама табака является важнейшим фактором, оказывающим влияние на распространение курения в подростковой среде. Но формирование зависимости вызывает несколько причин.

Об этом РИА «Новости» заявил глава немецкого института терапевтических исследований и исследований в сфере здравоохранения (IFT-NORD) в Киле Райнер Хакевинкель. Он сообщил, что структура личности ребенка определяет риски появления зависимости. Влияют на возможное появление вредной привычки социальное окружение и контакт с рекламой.

На днях в Германии был ужесточен запрет на рекламу табачных изделий, вскоре ее запретят на сеансах кино для зрителей младше 18 лет. С 2022 года под запрет попадет уличная реклама, с 2023 года — реклама кальянов, с 2024 — электронных сигарет.

Райнер Хакевинкель уточнил, что были проведены разные исследования с участием тысячи детей. Им показывали оцифрованные фотографии рекламы табака без названий. Участников экспериментов потом спрашивали, видели ли они ее на улицах, как часто и какому бренду она принадлежит? Выяснилось, что даже никогда не курившие дети ориентируются в торговых марках сигарет.

В результате проводимых с 2010 года исследований выяснилось, что 40% из 6902 опрошенных школьников в возрасте до 13 лет «подвержены рекламе электронных сигарет». Когда-либо ими пользовались — 21,7% участников эксперимента. Курили обычные сигареты 21,8%, кальяны — 23,2%, 12% перепробовали всю возможную табачную продукцию.

Курительную зависимость вызывает несколько факторов, «комплексное поведение», вызывающее привычку. Есть и «плавающие» триггеры, но учитываются все возможные.

«Это как боксерский поединок — некоторые факторы отправляются в нокаут, отпадают, и мы говорим, что они не слишком важные. Но в остатке — эти три: влияние рекламы, личность и окружение. Отдельно еще можно указать социальную среду. Они остаются значительными. К факторам, которые „отпадают“, относится, например, пол ребенка, успехи в школе. Они периодически возникают», — разъяснил эксперт.

В конце июня сообщалось, что власти Нидерландов запретят продажу электронных сигарет с необычным вкусом, чтобы снизить спрос на данную продукцию среди молодежи.