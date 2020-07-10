Рекламу нездоровых продуктов предложили ограничить в России

К вопросу самочувствия россиян решили подойти еще более серьезно. Так, в Минздраве предложили на уровне закона ограничить рекламу продуктов нездорового питания и создать среду, сберегающую здоровье.

«Первое — создать единую здоровьесберегающую среду <…> Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания», — привело РИА «Новости» слова главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей практике Оксаны Драпкиной.

Она добавила, что для улучшения здоровья россиян можно использовать успешный опыт регионов в этом вопросе. Специалист напомнила об индексе приверженности здоровому образу жизни.

В 2019 году, по информации Росстата, этот показатель находится на отметке в 12%. Это означало, что только 12% населения придерживаются здорового образа жизни. При этом в разных регионах цифры существенно отличались. Например, на Камчатке индекс составил 0,04%, а в Ингушетии - 40%.

Кроме того, Драпкина отметила необходимость создания мер по снижению смертности на дому. Она пояснила, что имеет в виду быстрое обращение к медикам и повышении информированности граждан.