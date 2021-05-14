Рекламу фастфуда запретили в Британии

Правительство Великобритании решило ограничить рекламу фастфуда на телевидении. Изменения прописаны в законопроекте о здравоохранении, сообщило агентство Bloomberg.

Теперь подобные ролики запрещено транслировать по телевидению до 21:00.

Кроме того, кабмин полностью запретил рекламу быстрой еды в интернете. Также сотрудников точек общепита обязали указывать количество калорий в меню. Купоны и акции на продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара уберут из магазинов.

Причина таких ограничений — госпитализация премьер-министра Бориса Джонсона в апреле 2020 года. Тогда глава правительства Британии заразился коронавирусом и перенес болезнь в тяжелой форме. Позднее он объяснил это тем, что «был слишком толстым», написал сайт inc-news.

Английское правительство планирует запустить проект Fit Miles. Инициатор программы по похудению — Борис Джонсон. Он выделил 100 миллионов фунтов стерлингов на финансирование нового проекта. Его цель — вдохновить 700 тысяч соотечественников на занятия спортом. Он предложил им стать стройнее, а еще счастливее, привести тело в норму.

По данным Минздрава Британии, растет число подданных королевства с лишним весом. За последние 40 лет количество страдающих ожирением мужчин увеличилось с 6 до 27%, а женщин — с 9 до 29%. Лишний вес и ожирение считаются основным фактором риска смерти при коронавирусе и сердечно-сосудистых заболеваниях.