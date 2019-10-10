Реклама сладких напитков исчезнет в Сингапуре

Запрет распространится на телевидение, газеты и журналы, интернет-издания, рекламные щиты.

Диетологи призвали уменьшить долю рекламы сладкого в России Подробнее

Кроме того, производителей сладких безалкогольных напитков и соков принудят размещать на упаковке специальный стикер со словами «вредный для здоровья». Об этом рассказал старший государственный министр здравоохранения Эдвин Тонг. По словам чиновника, такие меры введут в стране в течение четырех лет. Точную дату назовут в 2020 году.

Новые правила будут распространяться на газированные напитки, питьевую молочную продукцию, соки, холодный чай и кофе.

Сингапур известен как государство с одним из самых высоких уровней заболеваемости диабетом в мире. Это заболевание влияет на быстрое старение среди местных жителей. Население в этом южно-восточном государстве питается в основном не дома, а в недорогих хокер-центрах.

Практика маркировки товаров с высоким содержанием сахара существует и в других странах. Например, в Чили продажа таких напитков сократилась за полтора года на 25%.