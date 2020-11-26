Рейс из Москвы в Китай отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у всех пассажиров

Сразу 190 пассажиров предоставили идентичные тесты на коронавирус. В итоге они не смогли вылететь в Китай, так как авиакомпания «Икар» отменила рейс из Москвы в Чжэнчжоу.

«25 ноября, когда наше посольство провело проверку результатов тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела пассажиров рейса EO429 Москва — Чжэнчжоу авиакомпании „Икар“, было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела у более чем 190 пассажиров рейса полностью одинаковые», — сообщила пресс-служба посольства Китая в Москве.

В дипмиссии добавили, что гарантировать достоверность исследований нельзя. В итоге пассажиры не смогли получить «код здоровья», позволяющий лететь на самолете. Перевозчик проводил централизованное тестирование всех пассажиров рейса в одном медицинском учреждении. По словам пресс-службы, ни «Икар», ни медорганизация не смогли объяснить причину одинаковых результатов.

«Посольство обратилось к авиакомпании „Икар“ с просьбой провести повторное тестирование, организовать пребывание оказавшихся в затруднительном положении пассажиров, а также обеспечить защиту их прав и интересов», — заключили в китайском посольстве.

Раньше для поездки в Китай требовалось предоставить только ПЦР-тест на коронавирус. Но власти ввели правило о дополнительном серологическом тесте на антитела. По этим двум исследованиям пассажир получает «код здоровья», с которым может попасть на борт.