    01 февраля 2020, 08:58

    Регулярно менять и мыть. Роспотребнадзор опубликовал правила использования медицинских масок

    Юлия Булыгина

    Роспотребнадзор дал советы, как правильно использовать медицинскую маску. Если следовать нехитрым правилам, она эффективно защищает человека от инфекций.

    «Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот», — отметили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве отметили, что подхватить вирус можно от капель респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. Чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре посоветовали надевать маску при посещении людных мест, особенно во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

    В Роспотребнадзоре напомнили, что маски одноразовые, причем их нужно менять каждые три часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее также следует заменить. После замены маски старую нужно выбросить, а руки обязательно вымыть.

    В ведомстве рекомендовали носить маску тем, кто почувствовал первые признаки заболевания. Так можно обезопасить окружающих людей, в том числе в зоне ожидания к врачу.

    Специалисты Роспотребнадзора назвали одноразовую маску безопасным и эффективным методом профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа.