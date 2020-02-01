Регулярно менять и мыть. Роспотребнадзор опубликовал правила использования медицинских масок

Роспотребнадзор дал советы, как правильно использовать медицинскую маску. Если следовать нехитрым правилам, она эффективно защищает человека от инфекций.

«Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что подхватить вирус можно от капель респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. Чтобы этого избежать, в Роспотребнадзоре посоветовали надевать маску при посещении людных мест, особенно во время сезонного подъема заболеваемости гриппом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски одноразовые, причем их нужно менять каждые три часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее также следует заменить. После замены маски старую нужно выбросить, а руки обязательно вымыть.

В ведомстве рекомендовали носить маску тем, кто почувствовал первые признаки заболевания. Так можно обезопасить окружающих людей, в том числе в зоне ожидания к врачу.

Специалисты Роспотребнадзора назвали одноразовую маску безопасным и эффективным методом профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа.