Здоровье 09 сентября 2023, 10:50 Регистр пациентов с распространенными заболеваниями появится в России Минздрав представил проект регистра пациентов с распространенными заболеваниями Freepik

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В России данные о пациентах с наиболее распространенными заболеваниями внесут в федеральный регистр. Разработанный Минздравом страны проект опубликовали на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

В министерстве считают, что благодаря регистру оказание медпомощи таким россиянам будет более оперативным. Он позволит медицинским организациям более быстро обмениваться информацией.

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Правила введения регистра предполагают его глубокую интеграцию с уже существующими информационными системами Минздрава, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

Такой подход позволит не усложнять работу медицинских специалистов: им не придется предпринимать какие-либо дополнительные действия, поскольку регистр будет использовать уже имеющуюся в указанных системах информацию.

Это также будет способствовать высокой степени защищенности данных «в контуре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

В регистр включат общие сведения о пациентах, СНИЛС, полис ОМС, паспортные данные для взрослых, а для детей — свидетельства о рождении. В нем также укажут информацию о месте работе или учебы, а также об имеющейся инвалидности.