Регионы, в которых чаще всего выявляют рак на ранней стадии, выделили в Минздраве | 360°

Здоровье 17 октября 2022, 21:10 Регионы, в которых чаще всего выявляют рак на ранней стадии, выделили в Минздраве

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В России увеличилось количество случаев выявления раковых заболеваний на ранних стадиях. Их число составило 57,9%. Минздрав России назвало регионы, в которых чаще всего обнаруживают болезнь. Об этом сообщил «Абзац».

Чаще всего рак на ранних стадиях обнаруживают в Воронежской области (65%), Адыгее (62,9%), Белгородской (62,5%) и Ленинградской области (по 62,5% в каждой) и Москве (62,3%).

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При этом наименьшее число выявленных случаев в Якутии (45,5%), Ненецком автономном округе (46,1%) и Магаданской области (46,4%).

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