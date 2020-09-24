Регионы России получили вакцину от коронавируса

Все субъекты получили первые пробные партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для профилактики новой инфекции.

Каждый препарат снабжен цифровой маркировкой.

В обороте сейчас находится свыше 27 тысяч упаковок вакцин. Этот объем пообещали увеличить. В приоритете для вакцинации числятся медики.

Коронавирус перестанет распространяться по стране, если вакцинация граждан пойдет по плану. В НИЦЭМ имени Гамалеи полагают, что это произойдет к ноябрю 2021 года. Ограничения к вакцинации могут касаться только небольших групп с первичными иммунодефицитами.

Министерство здравоохранения России также выдало разрешение на клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса. Медицинский препарат разработали в Центре Чумакова.