Регионы призвали подготовиться к росту числа пациентов с коронавирусом

Коронавирус распространяется по российским регионам медленнее, чем в Москве и Подмосковье. Поэтому у них есть время, чтобы подготовить систему здравоохранения и коечный фонд.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заметила, что отставание по заболеваемости составляет около трех-четырех недель. Данные она привела на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А это время именно для этого у регионов есть», — подчеркнула Голикова.

Она указала и на необходимость «жестких усилий», который предотвратят распространение заболевания.

Больше всего зараженных коронавирусом в Москве — 13 002. Только за последние сутки в столице выявили 1489 новых случаев. В Московской области COVID-19 подтвердили у 2315 пациентов.

Правительство Москвы проводит тематические вебинары, на которых рассказывает регионам о своем опыте борьбы с коронавирусной инфекцией. В них участвуют столичные специалисты.