Регионам выделят на строительство больниц в 8 раз меньше денег, чем Москва потратит на благоустройство

Федеральные власти выделят 35,5 миллиарда рублей на строительство объектов здравоохранения в регионах в 2020 году. Об этом сказано в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева.

Речь идет о госпрограмме «Развитие здравоохранения» и национальном проекте «Здравоохранение», уточняется в опубликованном на сайте правительства справке к документу.

«В 2020 году на эти цели предусмотрено 35,50 миллиарда рублей, в 2021 году — 29,54 миллиарда рублей, в 2022 году — 30,5 миллиарда рублей. Средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета», — сказано в подписанном Медведевым распоряжении.

Как отметил портал Finanz.ru, это в восемь раз меньше, чем было потрачено на благоустройство Москвы в минувшем году. На столичных стройках за январь–октябрь был освоен 281 миллиард рублей. На строительство объектов здравоохранения в регионах будет потрачено на 11% меньше, чем в 2020 году будет потрачено на содержание Думы, Совета Федерации, администрации президента и правительства (39,5 млрд рублей, по данным Счетной палаты). Гособоронзаказ получит денег в 40 раз больше — 1,5 триллиона рублей.

Выделенные на госпрограммы деньги будут адресно (пообъектно) распределены между 46 регионами.

В конце 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала ужасной программу оптимизации в области здравоохранения, которая прошла во многих российских регионах. По ее мнению, в том виноваты «и центр, и регионы».