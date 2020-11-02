Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Согласно распоряжению, бесплатные медикаменты будут получать те, кто лечится в домашних условиях под наблюдением медицинских специалистов. Таким пациентам назначают комбинированные схемы лечения для профилактики недуга и предупреждения тяжелого течения болезни.

Отмечается, что все препараты будут выдаваться по рецепту от врача.