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    02 ноября 2020, 11:50

    Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

    Полина Петрова

    Правительство РФ выделит регионам более 5,04 миллиарда рублей на препараты для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, информирует Piter.tv.
    Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

    Согласно распоряжению, бесплатные медикаменты будут получать те, кто лечится в домашних условиях под наблюдением медицинских специалистов. Таким пациентам назначают комбинированные схемы лечения для профилактики недуга и предупреждения тяжелого течения болезни.

    Отмечается, что все препараты будут выдаваться по рецепту от врача.