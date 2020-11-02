Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19
Правительство РФ выделит регионам более 5,04 миллиарда рублей на препараты для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, информирует Piter.tv.
Согласно распоряжению, бесплатные медикаменты будут получать те, кто лечится в домашних условиях под наблюдением медицинских специалистов. Таким пациентам назначают комбинированные схемы лечения для профилактики недуга и предупреждения тяжелого течения болезни.
Отмечается, что все препараты будут выдаваться по рецепту от врача.