Реестр пластических хирургов хотят создать в России

Такое предложение сделал депутат Госдумы Иван Сухарев. Он обратился с этой инициативой к руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко.

Парламентарий отметил, что по разным оценкам, в России ежегодно проводится более 150 тысяч пластических операций на миллиарды рублей.

«При этом в СМИ все чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами», — заявил депутат.

Сухарев предложил разместить на официальном сайте Росздравнадзора общедоступный реестр пластических хирургов. Таким образом, любой пациент сможет проверить, имеет ли указанный врач настоящий сертификат, дающий ему право проводить пластические операции.

Эксперты Росздравнадзора зафиксировали более 3,2 тысячи нарушений почти в 70% клиник пластической хирургии по итогам 2018 года. 87 из почти 1,5 тысячи таких клиник были закрыты за первое полугодие 2019 года.