Здоровье 23 марта 2023, 15:59 Редкую форму рака одновременно нашли у отца и сына в Ставрополе — СМИ SHOT: в Ставрополе у отца и сына одновременно нашли редкую форму рака freepik

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В Ставрополе редкую форму рака — саркому — нашли одновременно у отца и сына. Врачи сообщили, что это уникальный случай, написал Telegram-канал SHOT.

Сначала в больницу обратился 60-летний отец, обнаруживший у себя шишку на спине, а потом его 34-летний сын нашел подозрительное уплотнение в груди. Обоим медики заявили, что волноваться не о чем, но на всякий случай отец и сын решили проконсультироваться с московскими экспертами. И в онкоцентре Блохина им озвучили диагноз: злокачественная опухоль мягких тканей. У одного была саркома поясничной области спины, у другого — грудной стенки.

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«Это уникальный случай, когда в одной семье две мягкотканные саркомы. Такое бывает крайне редко», — рассказал завотделом общей онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина Ренат Валиев.

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Обоих мужчин срочно отправили на операцию. Старшего, у которого саркома уже вросла в позвоночник, оперировали 11 часов, младшего — четыре. Сыну в грудную клетку вживили протез, напечатанный на 3D-принтере. Все прошло успешно, пациенты восстанавливаются в палате.