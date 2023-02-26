Здоровье 26 февраля 2023, 00:00 Редкое заболевание выявили у пациента в Ростове-на-Дону Горздрав Ростова-на-Дону: у пациента выявили БЭЧ, которым болеет всего 800 человек в мире freepik

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Ростовские врачи обнаружили у пациента редкое заболевание — болезнь Эрдгейма-Честера. Такой диагноз поставлен всего 800 пациентам, в России зафиксировано семь случаев. Об этом сообщило министерство здравоохранения Ростовской области в Telegram-канале.

Это заболевание сопровождается неспецифичными симптомами, это затрудняет его диагностирование. Пациент обратился к врачам с жалобами на потерю веса, сухой кашель, все сопровождалось высокой температурой и потерей остроты зрения.

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«Врач-гематолог <…> направил пациента на ПЭТ/КТ, биопсию образования околопочечного пространства и молекулярно-генетическое исследование, что позволило установить этот редчайший диагноз», — говорится в сообщении регионального министерства.

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Здоровью человека может навредить жизнь в шумном мегаполисе. Об этом пишет издание «Дни.ру». Одна из самых главных проблем любого большого города — шумовое загрязнение, под ударом находится сердечно-сосудистая система. Постоянный городской фон повышает утомляемость и может привести к потере концентрации, замедлению реакции, а также вызвать агрессию.