Ребенок из России умер после лечения самым дорогим в мире препаратом

После лечения спинальной мышечной атрофии самым дорогим в мире препаратом Zolgensma умер ребенок из России. Об этом сообщила швейцарская фирма — производитель лекарства Novartis. Аналогичный случай произошел и в Казахстане, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Смерти детей наступили через пять-шесть недель после приема препарата из-за острой печеночной недостаточности. Пациентам также вводили кортикостероиды.

Zolgensma — это самый дорогой препарат в мире, одна доза стоит более двух миллионов долларов. В России препарат от СМА зарегистрировали в конце прошлого года.

Лекарство появилось в продаже в России, однако купить его можно только по медицинским показаниям и пациенту должно быть меньше двух лет. Первые три упаковки уже использовали Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Российский препарат от СМА может появиться через три года. Новый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии от компании «Биокад» нуждается в клинических испытаниях.