Ребенок из Челябинска оказался в больнице после отдыха в Китае

В Челябинске в больницу отправили ребенка, который недавно вернулся из Китая. Родители пожаловались в поликлинику на его недомогание.

Медики приняли решение о госпитализации, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава и региональных властей. Об этом РИА «Новости» рассказали в городском управлении здравоохранения.

«Ранее семья вернулась из Китая», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что приехавшие из КНР россияне родом из Челябинска. О диагнозе ребенка и результатах его анализов информации нет.

Региональное управление Роспотребнадзора уточнило, что в области врачи наблюдают за 182 пациентами, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Из них 69 китайцев, побывавших на родине. Остальные — бывшие в стране на отдыхе. В больницы отправили 23 человека, половину из них уже выписали. Коронавирус у людей не подтвердили.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Число зараженных в Китае превысило 31,1 тысячи человек, из них 637 погибли. Среди жертв врач Ли Вэньлян. Он первым обнаружил коронавирус.