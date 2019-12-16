Ребенку удалили зуб из-за отсутствия талонов в поликлинику

Жительница Кургана Наталья Менщикова рассказала, что из-за отсутствия талонов в детскую стоматологию ее ребенок лишился зуба. Ребенку предстоит удалить еще один зуб. Об этом она рассказала в соцсети.

«Я не знаю, как дозвониться и взять талон к стоматологу детскому, это просто невозможно. Ребенок на протяжении трех-четырех месяцев жаловался на зуб. Мы ходили каждый месяц к зубному, нам говорили, что это плановое лечение, берите талон на лечение. Талон мы так и не смогли взять, это бесполезно», — написала Наталья.

Она рассказала, что когда у ребенка в очередной раз заболел зуб, и они обратились к врачу, выяснилось, что спасать зубы уже поздно и придется их удалять.

«Когда я стала возмущаться, то сразу талоны нашлись в регистратуре и на любое время», — рассказала женщина. Она добавила, что написала жалобу в департамент здравоохранения.

Выяснилось, что в Кургане жалобы на детскую стоматологическую клинику поступают регулярно. Заведующая лечебным отделением детской стоматологической поликлиники Марина Чепелюк комментировать редакции ситуацию отказалась и попросила написать письменный запрос в депздрав. Запрос направили, но на момент выхода публикации ответ еще не пришел.