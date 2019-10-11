Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве

В Москве успешно прооперировали мальчика, родившегося с тремя ногами. Как сообщили медики, изначально это были близнецы, но сформировался только один плод.

«Мальчик родился в срок с рядом врожденных особенностей, как и ожидалось. У ребенка были три ножки и удвоение мочеполовой системы, а также отсутствовало анальное отверстие. Вероятнее всего, это изначально были близнецы. Средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Из-за двух пяток на средней ноге медики предположили, что новорожденный мог быть близнецом-паразитом, сообщила Газета.ru. Издание пишет, что мать узнала о пороках ребенка еще во время УЗИ, но отказалась прерывать беременность.

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Впервые мальчика прооперировали в 2018 году. В возрасте месяца ему удалили ногу, которая находилась между двумя правильно расположенными. В пресс-службе департамента рассказали, что эту операцию ребенок перенес хорошо и его вместе с мамой отправили домой на пять месяцев.

В феврале мальчику провели коррекцию урологической патологии. А полгода спустя врачи устранили аноректальный порок. Теперь мальчик будет лечиться в своем родном городе. Через 14 недель ему должны удалить сигмостому.

Врачи пообещали, что благодаря современным технологиям мальчик сможет жить полноценной жизнью.