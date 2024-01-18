Здоровье 18 января 2024, 14:40 Ребенка с кровавыми слезами вылечили в Москве Мальчика с кровавыми слезами успешно прооперировали в московской больнице Freepik

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Ребенка с кровавыми слезами вылечили в офтальмологическом отделении московской детской больницы имени З. А. Башляевой. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

У юного пациента нашли новообразование под верхним веком. Предварительно ему поставили диагноз капиллярной гемангиомы — опухоль, которая появляется из-за нарушения развития кровеносных сосудов.

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Врачи решили, что необходимо хирургическое вмешательство. Диагноз подтвердили в результате биопсии новообразования.

«Сейчас мальчик уже находится дома и чувствует себя хорошо», — заверили в ведомстве.

Гемолакрия — выделения крови из глаз — может указывать на различные патологии. Причинами для возникновения кровавых слез могут быть воспаление глаза, травма или новообразование.

Ранее сложную операцию по восстановлению связок голеностопного сустава провели в Жуковском.