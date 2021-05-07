Диетолог рассказал, чем кормить ребенка на природе

Врач рассказала о том, безопасно ли ребенку от 5 до 10 лет есть шашлыки. Об этом заведующая лабораторией технологии продуктов детского и диетического питания Изабелла Стефанова сообщила «ФедералПресс».

«Вообще, детсадовцам и учащимся начальных классов не рекомендуется потреблять продукты, приготовленные на открытом огне. Но все же 100 грамм шашлыка, то есть в пределах одной порции, иногда позволительно», — сообщила эксперт.

При этом Изабелла Стефанова отметила, что рацион ребенка должен состоять в основном из вареных, либо приготовленных на пару продуктов. Диетолог рассказала, что детей стоит баловать не самой здоровой пищей по правздникам, потому что если совсем не позволять организму есть вредную пищу, то это может привести к проблемам с восприятием такой еды.

Диетолог напомнила, что при приготовлнии шашлыка лучше кормить детей куриным мясом, поскольку оно легче усваивается и быстрее готовится.