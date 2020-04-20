Реаниматолог рассказал, при каких симптомах вызывать скорую в условиях коронавируса

За экстренной помощью к врачам нужно обращаться, если человека мучает кашель, першит в горле, а температура поднимается выше 38,5. Такое мнение высказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин, комментируя ситуацию с коронавирусом.

Также в скорую нужно обращаться, если кашель сопровождается нехваткой воздуха, больной испытывает слабость, у него рябит в глазах, болит голова или спина. Об этом Бородкин рассказал радиостанции «Говорит Москва». Врач объяснил, как в домашних условиях определить проблемы с дыханием.

«Если у вас есть поражение или у вас есть субстрат инфицирования и большой объем, вы не сможете вздохнуть полной грудью, у вас возникнут неприятные ощущения, вы начнете закашливаться, у вас начнется головокружение, то есть это будет явно говорить о том, что что-то не в порядке, — подчеркнул он.

По его словам, лучше всего будет вздохнуть и задержать дыхание на 10-15 секунд. Если за это время не возникнет кашля или других негативных ощущений, то все в порядке.

ВОЗ 11 марта признал вспышку коронавируса пандемией. В России, по последним данным вирусом заразились 47721 человек. Президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости еще впереди. Он отметил, что сейчас надо предпринять все меры для сглаживания этого момента.