Реаниматолог рассказал о причинах пробуждения во время анестезии

По статистике до семи % пациентов просыпаются во время анестезии, либо же слышать разговоры и испытывать боль во время операции. Врач реаниматолог-анестезиолог Видновской РКБ Александр Плиев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему такое происходит.

«Пробуждение во время анестезии связано с редкой особенностью пациентов. К счастью, в последнее время подобные явления сводятся к минимуму, поскольку анестетики и средства для наркоза становятся все совершеннее», — отметил врач.

Процедура наркоза состоит из трех этапов — обездвижение, когда у пациента перестают действовать все мышцы, за исключением сердца, обезболивание и сон. Если хотя бы один из этих этапов выполнен неправильно, человек может проснуться от анестезии или же почувствовать боль. Однако, успокоил специалист, современные препараты обладают высокой эффективностью. Поэтому случаи прерывания наркоза в последнее время крайне редки, передали Nation News.