Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома
Коронавирус развивается постепенно, и в этом его основная опасность. Так считает руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По его словам, «заболевание начинается с температуры 38, потом неделю 37,3 и память о гриппе подсказывает, что все вроде хорошо», «а через неделю на 7-8-е сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за 2-3 дня».
«Ради бога — неделю сидите дома, четыре раза в день измеряйте температуру, проверяйте ощущения запаха, вкуса», — посоветовал Афончиков.