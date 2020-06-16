Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома

По его словам, «заболевание начинается с температуры 38, потом неделю 37,3 и память о гриппе подсказывает, что все вроде хорошо», «а через неделю на 7-8-е сутки пневмонии происходит вспышка и человек может сгореть за 2-3 дня».

«Ради бога — неделю сидите дома, четыре раза в день измеряйте температуру, проверяйте ощущения запаха, вкуса», — посоветовал Афончиков.