Реаниматолог перечислила возможные осложнения после ковида

Замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что переболевшие ковидом продолжают оставаться в группе риска. Спустя два-три месяца могут появится осложнения, сообщила «Общественная служба новостей».

Ковид способен поражать практически все органы, но чаще всего люди сталкиваются с миокардитами, нефритами, колитами. Например, фиброз у кого-то проходит вместе с болезнью, а у кого-то остается практически на все легкие. Пациенты могут попасть в реанимацию даже после болезни.

«У нас иногда бывают пациенты с фиброзом легких после ковида, у которых на фоне нагрузки происходит разрыв — возникает пневмоторакс. В таких случаях необходимы дренирование и удаление воздуха. Можно и умереть, если долго тянуть. Но у нас в реанимации еще не умирали», − заключила врач.